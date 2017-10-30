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Erdoğan Anıtkabir Özel defterini imzaladı

29 Ekim 2017, Pazar
Devlet erkanı Türkiye Cumhuriyeti'nin 94. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.
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