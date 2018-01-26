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Enerjide parola: Barış için paylaş

25 Ocak 2018, Perşembe
Türkiye enerji alanında dünyaya açılma hedeflerini sürdürüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın Türkiye'nin enerji parolasını "Barış için paylaş" olarak belirlemesinin ardından Enerji Bakanlığı harekete geçti.
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Adem Adem

Güzel parola.

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cevapla 25.01.2018 20:51
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