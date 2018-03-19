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Enerji Bakanı 'tan önemli açıklamalar!

18 Mart 2018, Pazar

Enerji Bakanı AK Parti'nin Çekmeköy 4.Olağan si'nde önemli açıklamalarda bulundu. 'in teröristlerden temizlendiğini söyleyen Albayrak, Afrinlilerin yakın zamanda köylerine döneceğini ifade etti.

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