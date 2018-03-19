Enerji Bakanı Berat Albayrak AK Parti'nin Çekmeköy 4.Olağan Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Afrin'in teröristlerden temizlendiğini söyleyen Albayrak, Afrinlilerin yakın zamanda köylerine döneceğini ifade etti.
Enerji Bakanı Berat Albayrak'tan önemli açıklamalar!18 Mart 2018, Pazar
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