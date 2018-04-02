Ehliyet ve pasaportta yeni dönem yarın başlıyor

Pasaport ve ehliyet alacaklar dikkat! 2 Nisan 2018 tarihinden itibaren pasaport ve sürücü belgesi nereden alınacak? Yeni ehliyet nasıl alınır? Pasaport nereden alınır? Kimlik kartı başvuru işlemleri, çipli kimlik kartı başvuru ve randevuları artık tek bir yerden alınacak.
Ehliyet ve pasaportta yeni dönem yarın başlıyor01 Nisan 2018, Pazar
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