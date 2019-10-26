Düşük faiz otomobil satışlarını patlattı! Taşıt kredileri ve faiz seviyelerinde son durum ne? 26.10.2019 17:04

Faiz indiriminin ardından konut sektörünün yanında hareketlenen bir diğer sektör de otomobil sektörü oldu. Otomobil almak isteyen vatandaşlar, faiz indirimini fırsat bilerek otomobil bayilerine akın etti. Faiz indirimiyle satışların patlamasının ardından otomobil bayilerinde adeta satacak otomobil kalmadı. Peki otomobil almayı düşünenler için taşıt kredilerinde vefaiz oranlarında son durum ne? Detaylar haberimizde.

Faiz indirimlerinin hareketlendiği sektörlerin başında gelenlerden bir tanesi de otomotiv sektörü oldu. A Haber canlı yayında piyasadaki olumlu havayı değerlendiren sektör temsilcileri satışlarda yukarıya doğru bit trend olduğunu belirtti. Faiz indiriminin etkisini görmeye başladık diyen yetkililer, "showroom ziyaretlerimizde de bu artışı hissediyoruz" dedi.



Peki otomobil almak için doğru zaman mı? Taşıt kredileri ve faizleri makul seviyede mi? Detaylar haberimizde.

