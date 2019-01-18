Donma tehlikesi geçiren vatandaşların yardımına asker yetişti

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya adresinden yapılan açıklamada, "Kütahya Boyalı Dağı bölgesinde yoğun kar ve tipi dolayısıyla mahsur kalarak donma tehlikesi geçiren dört vatandaşımız Hv.K.K.lığımıza ait helikopterle tahliye edilerek sağlık ekiplerine teslim edildi" denildi.
Donma tehlikesi geçiren vatandaşların yardımına asker yetişti18 Ocak 2019, Cuma
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