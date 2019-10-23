Dolar son dakika! 23 Ekim dolar ve euro kaç TL, ne kadar oldu? 23.10.2019 18:50

Doların dengesiz grafikler çizmesi nedeniyle Türkiye'de insanlar genellikle altın alıp yatırım yapmayı tercih ediyor. Dolar alış satış fiyatı ve euro alış satış fiyatını merak eden insanlar piyasalardaki güncel durum hakkında bilgi edinmek istiyor. Özellikle son dönemlerde piyasalarda inişli çıkışlı bir grafik çizen dolar global piyasalarda güven kaybetmeye ediyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,94 değer kazancıyla 99.785,16 puandan tamamladı. Bu kapsamda piyasaları yakından takip eden vatandaşlar 23 Ekim dolar ve euro kaç TL, ne kadar oldu sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. İşte piyasalarda canlı alış satış fiyatı...

PİYASALARDA GÜN SONU

- Dolar en düşük 5.7525 lira ve en yüksek 5.8119lirayı gördükten sonra, 5.75 - 5.76 lira aralığında,

- Euro en düşük 6.4007 lira ve en yüksek 6.4689 lirayı gördükten sonra, 6.40 – 6.41 lira aralığında,

- Sterlin en düşük 7.4128 lira ve en yüksek 7.4895 lirayı gördükten sonra 7.42 – 7.43 lira aralığında işlem görüyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,94 değer kazancıyla 99.785,16 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.898,80 puan artarken, toplam işlem hacmi 8 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,27 ve holding endeksi yüzde 1,44 değer kazandı.Tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 3,74 ile bilişim oldu.

Analistler, Suriye konusunda Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında dün akşam imzalanan mutabakatın ardından TL varlıklar üzerindeki baskının ortadan kalktığını belirterek, yarınki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararının yatırımcıların odağına yerleştiğini ifade etti.

Yarın yurt içinde TCMB'nin Para Politikası Kurulu Toplantısında açıklayacağı faiz kararının, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde yükseliş eğiliminin korunacağını ve kısa vadede 100.000 ve 102.500 seviyelerinin gündeme gelebileceğini kaydetti.

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistler, faizlerde 100 baz puan indirim bekliyor.