Haberler Web TV Dizi çekimleri başlayınca sessizliğini bozdu! Beren Saat Kenan Doğulu ile boşanma iddialarına ilk kez yanıt verdi!

Dizi çekimleri başlayınca sessizliğini bozdu! Beren Saat Kenan Doğulu ile boşanma iddialarına ilk kez yanıt verdi!

27.03.2019 10:50

Beren Saat, önceki akşam yaklaşık sekiz saat süren çekimler için Nişantaşı’ndaydı. Gece 23.00’te biten set sonrası keyifli olduğu görülen oyuncu, "Dört gündür çalışıyoruz, çok güzel gidiyor” dedi. Eşi Kenan Doğulu’yla ayrılacakları ve 28 Mart’ta boşanacakları haberleri hatılatılan Saat, "Öyle bir şey yok!" diyerek, boşanacakları iddialarını yalanladı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları