Dizi çekimleri başlayınca sessizliğini bozdu! Beren Saat Kenan Doğulu ile boşanma iddialarına ilk kez yanıt verdi! 27.03.2019 10:50

Beren Saat, önceki akşam yaklaşık sekiz saat süren çekimler için Nişantaşı’ndaydı. Gece 23.00’te biten set sonrası keyifli olduğu görülen oyuncu, "Dört gündür çalışıyoruz, çok güzel gidiyor” dedi. Eşi Kenan Doğulu’yla ayrılacakları ve 28 Mart’ta boşanacakları haberleri hatılatılan Saat, "Öyle bir şey yok!" diyerek, boşanacakları iddialarını yalanladı.