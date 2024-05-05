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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2024, 08:57 Güncelleme Tarihi: 05 Mayıs 2024, 08:57

Sivas'ta feci kaza! Kontrolden çıkan otomobil Kızılırmak’a uçtu 3 kişi yaralandı

Sivas’ta kontrolden çıkan otomobilin Kızılırmak’a uçması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre kaza Kayseri Caddesi üzerinde meydana geldi. M.F.K. idaresindeki 58 ADJ 018 plakalı otomobil yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu Kızılırmak’a uçtu. Kazada sürücü ile araç içerisinde bulunan M.K. ve M.K. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan yaralılar Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

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