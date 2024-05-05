İbrahim Tatlıses'in sunumuyla ekrana gelen İbo Show'da sergilediği dans performanslarıyla hafızalara kazınan ünlü oryantal Asena, Hasan Dere ile evlendikten sonra yurt dışına yerleşti ve gözlerden uzak bir yaşam sürdürmeye başladı. Sektör değiştirerek ticarete de atılan Asena, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Peş peşe yaptığı paylaşımlarda ince beliyle dikkat çeken Asena'nın yeni imajı büyük ilgi gördü. Ünlü ismin son halini görenler şaşıp kaldı. İşte Asena'nın son hali...