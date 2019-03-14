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Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika son yolculuğuna uğurlandı

14.03.2019 15:25

Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika, önceki akşam geçirdiği kazada hayatını kaybetti. Zafer Çika son yolculuğuna uğurlanırken, Demet Akbağ'ı bu acı gününde dostları yalnız bırakmadı. Yılmaz Erdoğan, Ata Demirel, Serhat Özcan, Şahan Gökbakar, Olgun Şimşek, Yonca Evcimik gibi birçok isim cenazeye katıldı.


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