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Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan A Haber'de önemli açıklamalar

23.10.2019 15:35

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, A Haber canlı yayınında Türkiye ile Rusya anlaşmasına ilişkin soruları yanıtladı. İbrahim Kalın, "Cumhurbaşkanımızın dirayetli duruşuna çok saygı duydular" dedi. Kalın, "Bu mutabakat sayesinde büyük bir kriz önlendi." ifadelerini kullandı.


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