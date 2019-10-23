Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan A Haber'de önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, A Haber canlı yayınında Türkiye ile Rusya anlaşmasına ilişkin soruları yanıtladı. İbrahim Kalın, "Cumhurbaşkanımızın dirayetli duruşuna çok saygı duydular" dedi. Kalın, "Bu mutabakat sayesinde büyük bir kriz önlendi." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan A Haber'de önemli açıklamalar23.10.2019 15:35
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