Çocuğun karnından 2 kilo yabancı cisim çıkarıldı

Şanlıurfa’da yapılan ameliyat sonucunda çocuğun karnından yaklaşık 2 kilo yabancı materyal çıkarıldı. Mardin’de yurtta kalan 14 yaşındaki Mehmet Ekinci rahatsızlanması sonucu kent merkezindeki bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan teşhisin ardından ambulansla Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Ekinci, gerçekleştirilen ameliyat sonucunda midesinden ve ince bağırsağından yaklaşık 2 kiloya yakın yabancı materyal cisim çıkarıldı. Hastanede tedavisine devam edilen Ekinci 1 hafta içinde taburcu olacağı bildirildi.
Çocuğun karnından 2 kilo yabancı cisim çıkarıldı15 Aralık 2018, Cumartesi
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