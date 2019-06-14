Geride bıraktığımız sezona damga vuran, transfer sezonunun gözdesi Vedat Muriqi hakkında, Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal açıklamada bulundu. Vedat Muriqi'in bonservis bedelini açıklayan Bal, Galatasaray'ın teklifini reddettiklerini söyledi.
Çaykur Rizespor'dan Vedat Muriqi açıklaması 'G.Saray'ın teklifini reddettik!'14.06.2019 15:50
- Çaykur Rizespor'dan Vedat Muriqi açıklaması 'G.Saray'ın teklifini reddettik!'
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