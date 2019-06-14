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Çaykur Rizespor'dan Vedat Muriqi açıklaması 'G.Saray'ın teklifini reddettik!'

14.06.2019 15:50

Geride bıraktığımız sezona damga vuran, transfer sezonunun gözdesi Vedat Muriqi hakkında, Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal açıklamada bulundu. Vedat Muriqi'in bonservis bedelini açıklayan Bal, Galatasaray'ın teklifini reddettiklerini söyledi.


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