Çağla Şıkel, Instagram hesabını aktif olarak kullanan ünlülerden. 40 yaşındaki güzel manken, son olarak havuzda çekildiği bir fotoğrafını "Boy veriyorumdur" notuyla paylaştı. Bodrum'da çocuklarıyla tatilde olan Çağla Şıkel'in bu paylaşımı, 1 saat içinde milyonlarca kullanıcı tarafından beğenildi. Pınar Altuğ, Buse Varol, Tülin Şahin gibi bir çok ünlü isminde aralarında olduğu bir çok kişi fotoğrafın altını yorumla doldurdu.
Çağla Şıkel'den çok konuşulan havuz paylaşımı: Boy veriyorum!31.07.2019 12:48
- Çağla Şıkel'den çok konuşulan havuz paylaşımı: Boy veriyorum!
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