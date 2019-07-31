Çağla Şıkel'den çok konuşulan havuz paylaşımı: Boy veriyorum! 31.07.2019 12:48

Çağla Şıkel, Instagram hesabını aktif olarak kullanan ünlülerden. 40 yaşındaki güzel manken, son olarak havuzda çekildiği bir fotoğrafını "Boy veriyorumdur" notuyla paylaştı. Bodrum'da çocuklarıyla tatilde olan Çağla Şıkel'in bu paylaşımı, 1 saat içinde milyonlarca kullanıcı tarafından beğenildi. Pınar Altuğ, Buse Varol, Tülin Şahin gibi bir çok ünlü isminde aralarında olduğu bir çok kişi fotoğrafın altını yorumla doldurdu.