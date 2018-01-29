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Burseya Dağı'na Türk bayrağı dikildi

28 Ocak 2018, Pazar
Afrin'in stratejik önemdeki Burseya Dağı TSK ve ÖSO tarafından ele geçirildi. Gece havadan ve karadan başlatılan taarruz sonucu terör mevzileri yerle bir edildi. Yoğun çatışmaların ardından teröristlerin birçoğu etkisiz hala getirildi. Afrin için kritik öneme sahip olan dağ, saat 14.30 sıralarında ele geçirildi. Dağa çıkan askerler, en yüksek noktaya Türk bayrağı dikti.
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