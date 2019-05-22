Binali Yıldırım'dan "Masa varken neden yer sofrasına oturdunuz?" diyen FOX TV muhabirine yanıt! 22.05.2019 16:02

Bağcılar’da esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, gezi sırasında basın mensuplarının sorularını da cevapladı. Binali Yıldırım, "İftar için gittiğiniz evde masa olmasına rağmen neden yerde yemek yediniz?" diye soran FOX TV muhabirine "Biz gittiğimizde yer sofrası zaten hazırdı. Misafir, ev sahibi neyi uygun görürse ona tabiidir. Bu haberi yapan bizimle gelseydi mahcup olurdu” diyerek yanıt verdi.