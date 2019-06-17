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Binali Yıldırım ile İmamoğlu'nun canlı yayın öncesi karşılaşma anı kamerada! İşte ortak yayının kamera arkası görüntüleri (Video)

17.06.2019 13:12

23 Haziran İstanbul seçimi öncesinde Cumhur ittifakının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu canlı yayında karşı karşıya geldi. Binali Yıldırım'ın ortak yayının yapılacağı stüdyoya gelme anları kameralara yansıdı. İşte tarihi ortak yayının kamera arkası görüntüleri...


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