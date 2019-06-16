Binali Yıldırım - Ekrem İmamoğlu canlı yayını ne zaman saat kaçta hangi kanalda? AHaber Canlı yayın izle 16.06.2019 14:17

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu bu akşam canlı yayında karşı karşıya gelecek. Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım ve Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu'nun canlı yayını birçok kanaldan canlı iznenebilecek. Milyonlarca seçmen Yıldırım-İmamoğlu canlı yayınının ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta olduğunu araştırıyor. Binali Yıldırım ve ile Ekrem İmamoğlu'nun canlı yayında soruları yanıtladığı programı bu akşam haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Yenilenen İBB seçimleri, 23 Haziran pazar günü tekrar edilecek. Seçime günler kala Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım ve Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu canlı yayında soruları yanıtlayacak. Programın moderatörlüğünü gazeteci İsmail Küçükkaya yapacak. Uzun yıllar sonra iki siyasi rakibin karşılıklı bir programa çıkacak olması sadece İstanbul'da değil tüm Türkiye'de heyecan yarattı.



BİNALİ YILDIRIM - EKREM İMAMOĞLU ORTAK CANLI YAYINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ



CANLI YAYIN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Son yılların en çok izlenilecek canlı yayını bu akşam saat 21:00'da başlayacak. Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu canlı yayınını Ahaber kanalından ve haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.Canlı yayın, Harbiye'deki Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleşecek.





İŞTE 6 MADDELİK MUTABAKAT METNİ

1- Cumhur ittifakı adayı Sayın Binali Yıldırım ve Millet ittifakı adayı Sayın Ekrem Imamoğlu 16 haziran 2019 Pazar günü saat 21:00'da canlı yayında bir araya geleceklerdir.

2- Canlı yayın tüm kanallara açık ortak yayınla yapılacaktır.

3- Canlı yayının moderatörlüğünü İsmail Küçükkaya yapacaktır.

4- Moderatör her bir adaya eşit soru ve eşit süre ilkesine göre sorular soracaktır.

5- Canlı yayın Lütfi Kırdar kongre merkezinden gerçekleştirilecektir.

6- Canlı yayın AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi tarafından görevlendirilmiş ortak bir ekip tarafından gerçekleştirilecektir.



