Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu ile yapılacak ortak canlı yayın ile ilgili "Mahir bey, CHP ile görüştü. Kemal Bey'e aktarmışlar. Kemal Bey de izin vermiş. Biz her şeye hazırız. Öncelikli tabii İstanbul, elbette her şeyi konuşuruz, önemli olan İstanbullu ne durmak istiyor." demişti. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun buluşması TRT ekranlarında olacak.

Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu canlı yayını hangi kanalda?

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun buluşması TRT ekranlarında olacak. Buluşmanın günü ve saati pazartesi günü belli olacak.

Yıldırım ile İmamoğlu'na ekranda bir araya gelmeleri için çağrıda bulunulmuştu. İki aday da buluşmaya gelebileceklerini açıklamıştı.



''Kemal Bey de izin vermiş''

Yıldırım, "Mahir bey, CHP ile görüştü. Genel Başkan Yardımcısı ile. Onlar da Genel Başkan Kemal Bey'e aktarmışlar. Kemal Bey de izin vermiş. Biz her şeye hazırız. Öncelikli tabii İstanbul, elbette her şeyi konuşuruz, önemli olan İstanbullu ne durmak istiyor." dedi.

"Dikkat etsin düşmesin"

Binali Yıldırım, bir gazetecinin, "CHP'nin adayının memleketinde kiraz ağacına çıkıp kiraz topladı, bununla ilgili bir değerlendirmeniz olacak mı? sorusuna da, "Kiraz ağaçları gevrek olur dikkat etsin düşmesin. O bize lazım 23 Haziran'da" yanıtını verdi.

ORTAK CANLI YAYIN AÇIKLAMASI

Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu ile canlı yayına çıkma konusunda, "Mahir Bey, CHP ile görüştü. Genel Başkan Yardımcısı ile. Onlar da Genel Başkan Kemal Bey'e aktarmışlar. Kemal Bey de izin vermiş. Biz her şeye hazırız. Öncelik tabii İstanbul, elbette her şeyi konuşuruz, önemli olan İstanbullu ne duymak istiyor" ifadelerini kullandı.

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI MAHİR ÜNAL'DAN CANLI YAYIN AÇIKLAMASI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu ile yapacağı ortak canlı yayına ilişkin, "İnşallah ortak canlı yayın için bayramdan hemen sonra bir temas gerçekleştireceğiz" dedi.

AK Parti ve CHP arasında "ortak yayın" konusunda ilk temas gerçekleşti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal Kahramanmaraş'ta yaptığı açıklamada, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ile görüştüğünü, Altay'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ortak yayına çıkılması konusunda onay aldığını belirtti.

Bayram sonrası iki adayın çıkması planlanan ortak canlı yayına ilişkin detayların netleşmesi bekleniyor.