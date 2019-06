Bayramın ikinci günü Sivas'a giden Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Binali Yıldırım, "Kemal Bey izin vermiş. Önceliğimiz İstanbul ama gereken her şeyi konuşmaya hazırız." diye konuştu.

"İSTANBUL SEÇİMLERİNİ BELİRLEYECEK İLLERİMİZDEN BİRİ"

Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım, "Sivas'ta yaşayanların iki katı kadar Sivaslı İstanbul'da yaşıyor. İstanbul seçimlerini belirleyecek en önemli illerimizden biri Sivas'tır. Sivaslıları mutlaka İstanbul'a bekliyoruz. İstanbul bayramı var, 23 Haziran bayramında Sivaslılarda bizimle beraber olsun diye çok arzu ediyoruz." açıklamasında bulundu.

"KEMAL BEY İZİN VERMİŞ"

Binali Yıldırım, "Mahir Bey CHP ile görüştü, Genel Başkan yardımcısıyla... Onlar da Genel Başkan Kemal Bey'e aktarmışlar. Kemal Bey de izin vermiş." dedi.

"GEREKEN HER ŞEYİ KONUŞMAYA HAZIRIZ"

Yıldırım, "Peki siz nasıl bakıyorsunuz?" sorusuna ise "Biz zaten baştan söyledik, biz her şeye hazırız. Önceliğimiz İstanbul ama gereken her şeyi konuşmaya hazırız." diyerek yanıt verdi.

MAHİR ÜNAL: BAYRAMDAN SONRA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ahmet Özdemir, Celalettin Güvenç, Habibe Öçal, İmran Kılıç, Mehmet Cihat Sezal, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, merkez Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay ve kent protokolünün katılımıyla valilik önündeki resmi bayramlaşma törenine düzenlendi. Ünal, resmi bayramlaşmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, AK Parti ile CHP arasındaki ortak yayın görüşmelerine ilişkin, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ile bir görüşme yaptıklarını söyledi.

Altay'ın da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüştüğünü ifade eden Ünal, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun onayından sonra Sayın CHP adayı Ekrem İmamoğlu ile görüşme sağladığını, bayramdan hemen sonra temas gerçekleştirebileceğimizi ifade etti. İnşallah ortak canlı yayın için bayramdan hemen sonra bir temas gerçekleştireceğiz." ifadesini kullandı.