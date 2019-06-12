Haberler Web TV Binali Yıldırım-Ekrem İmamoğlu ortak yayını nasıl olacak? Binali Yıldırım canlı yayında açıkladı

Binali Yıldırım-Ekrem İmamoğlu ortak yayını nasıl olacak? Binali Yıldırım canlı yayında açıkladı

12.06.2019 22:53

İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti adayı Binali Yıldırım ve CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun ortak olarak gerçekleştireceği canlı yayının hangi gün yapılacağı belli olmuştu. Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım seçime günler kala A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada ortak yayının detaylarını açıkladı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları