İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti adayı Binali Yıldırım ve CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun ortak olarak gerçekleştireceği canlı yayının hangi gün yapılacağı belli olmuştu. Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım seçime günler kala A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada ortak yayının detaylarını açıkladı.
Binali Yıldırım-Ekrem İmamoğlu ortak yayını nasıl olacak? Binali Yıldırım canlı yayında açıkladı12.06.2019 22:53
- Binali Yıldırım-Ekrem İmamoğlu ortak yayını nasıl olacak? Binali Yıldırım canlı yayında açıkladı
- Başkan Erdoğan'dan yeni askerlik sistemine ilişkin açıklama
- Başkan Erdoğan'dan S-400 açıklaması: Biz bu işi bitirdik
- Fatih Portakal Ekrem İmamoğlu'nu yalanladı! Görüntüler var
- AK Parti yapar CHP yıkar!
- Bir tarafta icraat diğer tarafta yıkım! İşte gerçekler
- AK Parti yapar CHP yıkar! İşte İmamoğlu'nun yıkan tarafta olduğunu kanıtlayan tweetler
- Bir yanda icraat diğer yanda ise yıkım! İşte gerçekler
- Pendik'te suni teneffüsle hayata dönen kedinin sağlık durumu iyi
- AK Parti yapar CHP yıkar! İşte İmamoğlu'nun yıkan tarafta olduğunu kanıtlayan tweetler
- Ödemiş’i sağanak vurdu! Araçlar sürüklendi, tarım alanları sular altında kaldı
- Semiha Yıldırım: Beni çok rencide ettiler
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.