Başkan Erdoğan’dan "Laiklik bildirisi" yayınlayan 168 isme sert tepki: "Eyvallah etmeyeceğiz!"
Başkan Erdoğan, "Laikliği Birlikte Savunuyoruz" bildirisi yayımlayan 168 kişiye sert tepki göstererek, milletin arasına nifak sokulmasına izin vermeyeceklerini ve bu tür girişimlere boyun eğmeyeceklerini açıkladı. Külliye’deki Valiler Buluşması'nda konuşan Erdoğan, Ramazan öncesi Gazze için dayanışma çağrısı yaparken, kamu görevlilerini sosyal medya tuzaklarına karşı uyardı ve valilere "Terörsüz Türkiye" hedefi için tam teyakkuz talimatı verdi.