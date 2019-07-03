Başörtüsü üzerinden yeni provokasyon! CHP neden toplumu kutuplaştırmak istiyor? 03.07.2019 23:23

31 Mart ve 23 Haziran öncesi herkese mavi boncuk dağıtan ve hoşgörü gösteri yapan CHP'nin maskesi çabuk düştü. Yerelde kazanan belediyeler CHP'yi çok geçmeden geçmişe götürdü. CHP 26. dönem Milletvekili Barış Yarkadaş katıldığı bir televizyon programında başörtüsü için skandal ifadeler kullandı. Yarkadaş," Bir hakimin türbanlı olması doğru değildir, dünyanın hiçbir yerinde olmaz" diyerek dünyadan bir haber olduğunu kanıtladı. ABD'de Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin eden müslüman hakimi görmezden geldi. İşte 23 Haziran sonrası başörtüsü düşmanlığı...