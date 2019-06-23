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  • 23.06.2019 13:52
  • Son Güncelleme: 23.06.2019 13:52

'lilerden sandık başında başörtülü kadına çirkin saldırı

Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için oy kullanmak isteyen başörtülü bir kadın 'liler tarafından çirkin bir saldırıya uğradı. Ataköy'de oy kullanma işlemleri sırasında yaşanan skandal olayda başörtülü bir kadına CHP'liler tarafından "başörtünü çıkar" denilerek sözlü saldırıda bulunuldu.

lu seçmen Büyükşehir Belediye Başkanını seçmek için sandık başına gidiyor. Vatandaşların oy kullanma işlemi devam ederken İstanbul Ataköy'de skandal bir olay yaşandı.

Ataköy'de oyunu kullanmak için sandığa giden bir başörtülü kadına 'liler tarafından "başörtünü çıkar" denilerek sözlü saldırıda bulunuldu. Yaşanan çirkin saldırı vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı.

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