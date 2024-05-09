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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2024, 20:50 Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2024, 17:28

Emine Erdoğan'dan katil İsrail'e tepki Filistin'e "Refah" desteği: ''Mücadeleden vazgeçmeyeceğiz!''

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan işgalci İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarıyla bir kez daha kahrolduklarını belirterek, sivillerin sığındığı hastanelerin, okulların, ibadethanelerin, kampların hedef alındığı, kadın, çocuk, yaşlı demeden masum insanların hastalığa ve açlığa mahkum edildiği vahşetin artık durması gerektiği çağrısında bulundu. Filistin'e destek mesajı veren Emine Erdoğan, "Filistinli kardeşlerimizin ait oldukları topraklarda, çocuklarını barış ve güven içinde yetiştirebilecekleri günler gelene kadar mücadeleden vazgeçmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

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