1991 yılında Devlet Sanatçısı seçilen Hülya Koçyiğit, meslektaşları Türkan Şoray, Fatma Girik ve Filiz Akın ile birlikte Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncası olarak kabul edildi.

Kariyeri boyunca birçok yapımda rol alan ünlü oyuncu, hem özel hayatı hem güzelliğiyle de yıllarca adından söz ettirdi.

Fenerbahçeli eski futbolcu Selim Soydan ile 5 Temmuz 1968 tarihinde evlenen Koçyiğit'in bu evlilikten Gülşah adında bir kızı oldu.

Ünlü oyuncunun kızı Gülşah Alkoçlar, küçük yaşlarında Yeşilçam filmlerinde yer alarak adını geniş kitlelere duyurdu.

Gülşah Alkoçlar'ın kızları Neslişah Alkoçlar ile Aslışah Alkoçlar da sık sık adlarından söz ettirdi.

Son dönemlerde torunu Aslışah Alkoçlar'ın kendisine olan benzerliğiyle çok konuşulan Hülya Koçyiğit, bu kez kız kardeşiyle gündeme geldi.

Koçyiğit'in kardeşi de Yeşilçam yıldızı çıktı. İlk kez duyanlar ise "Nasıl anlamadık" yorumlarında bulundu.

Öte yandan Koçyiğit'in kardeşinin kendisinden önce Yeşilçam filmlerinde rol aldığı öğrenildi.

Abla-kardeş kısa süre içinde gündem olarak sosyal medyaya damga vurdu.

İŞTE HÜLYA KOÇYİĞİT VE KARDEŞİ NİLÜFER KOÇYİĞİT ÇELENK