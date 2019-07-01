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  • Son Güncelleme: 01.07.2019 18:14

zihniyeti yeniden hortladı! ""

dönemine özlem duyan zihniyet yeniden hortladı. Devlet dairesinde sıra bekleyen başörtülü kadına, sıra bekleyen başka bir kadın ', evinde dolaş' sözleriyle sözlü saldırıda bulundu.

ortaya çıkan görüntüler gündeme bomba gibi düştü. Geçtiğimiz günlerde tramvayda başörtülü kadına hakaret yağdıran kadından sonra bir yenisi daha ortaya çıktı. 90'lı yıllara ve dönemine özlem duyan zihniyetin yeniden hortladığını gözler önüne seren görüntülerde devlet dairesinde sıra bekleyen başörtülü kadına, sıra bekleyen başka bir kadın adeta nefret kustu. Görüntüler bu kadarına da pes dedirtti

'BAŞÖRTÜLÜLER KAMU ALANLARINDA DOLAŞAMAZ, EVİNDE DOLAŞ'

Saldırgan kadın ', evinde dolaş' sözleriyle sözlü saldırıda bulundu. Kadının bu sözleri sosyal medyada büyük tepkiyle karşılandı.

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