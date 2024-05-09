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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2024, 20:50 Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2024, 17:38

Samsun İlkadım'da feci kaza: Başını çöp konteynerine çarpan motokurye öldü

Son dakika haberleri... Samsun'da feci bir kaza yaşandı. Motosikletinin devrilmesi sonucu başını çöp konteynerine çarpan motokurye hayatını kaybetti.

Samsun'un İlkadım ilçesinde başını çöp konteynerine çarpan motokurye hayatını kaybetti.

MOTOSİKLET DEVRİLDİ
Kıran Mahallesi Barış Bulvarı Kavacık mevkisinde, kurye olarak çalışan Mustafa Uğur'un (40) kullandığı 55 GM 775 plakalı motosiklet devrildi.

BAŞINI ÇÖP KONTEYNERİNE ÇARPTI
Sürüklendiği sırada kaskı başından çıkan Uğur, kafasını çöp konteynerine çarptı.

Mustafa Uğur

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE ÖLDÜ
Sağlık ekipleri, Uğur'un olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Uğur'un cenazesi Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

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