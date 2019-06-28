Yarkadaş programda yaptığı konuşmada ''Bir hakimin türbanlı olması doğru değil. Dünyanın hiç bir yerinde bu olmaz.'' sözlerini kullandı.
Seçimlerden önce hoşgörü maskesi takarak herkese mavi boncuk takan CHP; asıl kimliğine geri döndü.
CHP'Lİ VEKİLDEN SKANDAL SÖZLER
CHP milletvekili Barış Yarkadaş katıldığı bir televizyon programında başörtüsüne ilişkin skandal yorumlarda bulundu.
METRODA ÖRTÜLÜ KADINA ÇİRKİN SÖZLER
CHP'li Yarkadaş'ın bu skandal çıkışı akıllara metroda yaşanan çirkin saldırıyı getirdi. İstanbul'da bir metroda bir şahıs, örtülü kadına 'Kara Fatma' diye hakaret etmiş, vatandaşlar tepki gösterince "burası Türkiye Cumhuriyeti, burası özgür bir ülke, istediğimi konuşabilirim" demişti. Sosyal medyada kısa sürede yayılan video sonrası vatandaşlar İçişleri Bakanlığı'na harekete geçmesi çağrısında bulunmuştu.
28 ŞUBAT'I HORTLATMA PEŞİNDELER
Son günlerde CHP zihniyetinin başörtülü kadınları hedef alan çirkin saldırıları akıllara 28 Şubat sürecini getirdi. Sosyal medyada skandal ifadelere tepki gösteren vatandaşlar, CHP'li Yarkadaş'ın bu tavrına atıfta bulunarak, CHP'nin 28 Şubat özlemine dikkat çektiler.
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