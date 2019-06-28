

Seçimlerden önce hoşgörü maskesi takarak herkese mavi boncuk takan CHP; asıl kimliğine geri döndü.



CHP'Lİ VEKİLDEN SKANDAL SÖZLER

CHP milletvekili Barış Yarkadaş katıldığı bir televizyon programında başörtüsüne ilişkin skandal yorumlarda bulundu.

Yarkadaş programda yaptığı konuşmada ''Bir hakimin türbanlı olması doğru değil. Dünyanın hiç bir yerinde bu olmaz.'' sözlerini kullandı.