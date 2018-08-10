Yol Durumu

Başkan Erdoğan'dan döviz açıklaması

10 Ağustos 2018, Cuma

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "İnşallah bu felaketleri de atlatacağız ama ekonomik savaşı da başarılı bir şekilde vereceğiz." dedi

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