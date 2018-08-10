Başkan Erdoğan'dan döviz açıklaması

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "İnşallah bu felaketleri de atlatacağız ama ekonomik savaşı da başarılı bir şekilde vereceğiz." dedi
Başkan Erdoğan'dan döviz açıklaması10 Ağustos 2018, Cuma
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