Başkan Erdoğan: Çanakkale'de ne işleri vardı? Hala kan ve kin kusuyorlar

Ereğli'de düzenlenen mitingde halka hitap eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ''Sizin Çanakkale'de sizin ne işiniz vardı? Şimdi her yıl ziyarete gelirler. Evlatlarınız evlatlarımızla koyun koyuna diyerek onları teselli ederiz ama bunlar bundan anlamıyor ki, bunca yıldan sonra hala bunlar kan kusuyor, kin kusuyorlar. Tek sebep biz Müslümanız onlar da Hristiyan.'' dedi.
Başkan Erdoğan: Çanakkale'de ne işleri vardı? Hala kan ve kin kusuyorlar19.03.2019 13:29
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