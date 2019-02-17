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Başkan Erdoğan: 31 Mart günü ülkemize kurulan tuzağı bozmamız gerekiyor

17.02.2019 15:27

Afyonkarahisar'da toplu açılış töreninde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Şimdi önümüzde yeni bir imtihan var. Türkiye 31 Mart günü hayati önemde bir seçim yaşayacak. İstikrar ve istikbalimizi oylayacaksınız. Vatanımızın geleceği için kritik bir karar vereceksiniz. 31 Mart günü oylarımızla, desteklerimizle, ülkemizle, özellikle ülkemize kurulan tuzağı bozmamız gerekiyor." dedi.


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