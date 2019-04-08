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Bakan Albayrak ABD'de 'Yeni Reform Paketi'ni anlatacak

08.04.2019 17:06

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ekonominin yeni yol haritasını ve reform paketini çarşamba günü açıklayacak. Bakan Albayrak, reform paketinin açıklanmasının ardından ABD’ye önemli bir ziyaret gerçekleştirecek. Bakan Albayrak, ABD’de dünya ekonomisine yön veren isimlerle bir araya gelerek, Türkiye’nin yeni dönemde atacağı adımları anlatacak...


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