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Avrupa'da 2019 yılının en iyi otomobilleri belli oldu (Car of the Year 2019)

05.03.2019 12:34

Otomobil tutkunlarının merak beklediği 2019 yılının en iyi otomobilleri belli oldu. 2019 Cenevre Otomobil Fuar'ında verilen ödüllere 7 finalist arasından yılın en iyisi seçildi.


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