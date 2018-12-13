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Ankara Valisi Vasip Şahin tren kazası sonrası ölü ve yaralı sayısını açıkladı

13 Aralık 2018, Perşembe

Ankara Valisi Şahin, sabah saatlerinde yaşanan kaza sonrası yaptığı açıklamada, "Hızlı tren ile aynı yolda bulunan ve yol kontrolüyle görevli kılavuz trenin çarpışması sonucu bir kaza meydana geldi. Ekiplerimiz sevk edildi. 43 yaralı, 4 vatandaşımız ölü olarak enkazdan çıkarıldı." dedi.


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