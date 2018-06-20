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Ağrı'da Leyla seferberliği

20 Haziran 2018, Çarşamba

Ağrı'da, Ramazan Bayramı’nın birinci günü ziyaretine gittikleri dedesinin Bezirhane köyündeki evinin önünde oynarken kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir’i arama çalışmaları, altıncı gününde de devam ediyor.

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