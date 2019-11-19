Atv Müge Anlı son bölüm izle 19 Kasım! Kemal Büyükdeniz'in katili oğlu ve komşusu mu? 19.11.2019 17:12

Müge Anlı son bölümde son dakika gelişmesi! Hafta içi her gün Atv ekranlarında ele aldığı konularla izleyiciyi ekrana kilitleyen Müge Anlı, birbirinden ilginç faili meçhul kayıp ve cinayetleri araştırmaya devam ediyor. 48 yaşındaki hurdacı Kemal Büyükdeniz, 5 Ağustos günü yaylada silahla vurularak öldürüldü. Kemal Büyükdeniz'in ölüm nedeni arsa mı yoksa oğlunun kız arkadaşına yakınlık göstermesi mi? Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında neler yaşandı merak ediyorsanız, 19 Kasım Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümü izleyebilir, son dakika gelişmelerini haberimizden takip edebilirsiniz!

Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmesi! Atv ekranlarında hafta içi her gün saat 10.00'da izleyicisi ile buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert'in bugünkü programında şok gelişme yaşandı. Kemal Büyükdeniz cinayetinde sır perdesi aralanıyor. Hurdacılık yapan 48 yaşındaki Kemal Büyükdeniz, 5 Ağustos'ta silahla vurulacak öldürüldü ve evinin yakınındaki yaylada cesedine ulaşıldı. Kemal Büyükdeniz'in oğlu ve komşusu Hüseyin Kasnakçı baş şüpheli olarak Müge Anlı canlı yayınında iddialara yanıt verdi. Müge Anlı'nın ortaya çıkardığı gerçek karşısında Hüseyin Kasnakçı ne yapacağını şaşırırken Kemal Büyükdeniz'in oğlu Yusuf'un heyecanlı tavırları dikkat çekti.

Müge Anlı, 19 Kasım Atv canlı yayınında, Hüseyin Kasnakçı'nın cinayet mahalline gidiş görüntüleri hakkında son dakika açıklamasında bulundu. Anlı, canlı yayında Hüseyin Kasnakçı'nın cinayet mahalline gidiş dakikalarını anbean paylaştı...