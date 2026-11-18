Giriş Tarihi: 18 Kasım 2026 09:01 Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2026 09:02

ÇINAR'DA TIR İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

KAZA ŞÜKÜRLÜ MAHALLESİ'NDE MEYDANA GELDİ

Edinilen bilgilere göre kaza, Çınar ilçesine bağlı Şükürlü Mahallesi mevkiinde yaşandı. Sürücüleri henüz belirlenemeyen tır ile otomobil, bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

24 YAŞINDAKİ HÜSEYİN ÖZBEK HAYATINI KAYBETTİ

Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobilde bulunan Hüseyin Özbek'in (24) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan B.B. (22) ise buradaki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hüseyin Özbek'in cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının tamamlanmasının ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlattı.