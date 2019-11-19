Müge Anlı'da son dakika gelişmesi! Canlı yayında eli ayağı birbirine dolandı... 'Yusuf tuttu ben de öldürdüm...'
Müge Anlı'da son dakika gelişmesi! Atv ekranlarında faili meçhul kayıp ve cinayetleri aydınlatan, sosyal sorumluluk projelerine öncülük eden başarılı sunucu Müge Anlı, Kemal Büyükdeniz cinayetinde tüm gerçekleri ortaya çıkarmaya devam ediyor. 48 yaşında hurdacılık yapan Kemal Büyükdeniz, 5 Ağustos günü yaylada silahla vurularak öldürüldü. 19 Kasım Müge Anlı canlı yayınında komşu Hüseyin Kasnakçı hakkında şoke eden gerçek kamera kayıtları ve iddia ortaya çıktı. Müge Anlı canlı yayında anbean tüm gelişmeleri paylaştı. İddiaların odağındaki şüpheli isim Hüseyin Kasnakçı'nın eli ayağı birbirne dolanırken Kemal Büyükdeniz'in oğlunun heyecanlı halleri dikkat çekti. İşte 19 Kasım Müge Anlı'da son dakika gelişmeleri!
Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmesi! Atv ekranlarında hafta içi her gün saat 10.00'da izleyicisi ile buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert'in bugünkü programında şok gelişme yaşandı. Kemal Büyükdeniz cinayetinde sır perdesi aralanıyor. Hurdacılık yapan 48 yaşındaki Kemal Büyükdeniz, 5 Ağustos'ta silahla vurulacak öldürüldü ve evinin yakınındaki yaylada cesedine ulaşıldı. Kemal Büyükdeniz'in oğlu ve komşusu Hüseyin Kasnakçı baş şüpheli olarak Müge Anlı canlı yayınında iddialara yanıt verdi. Müge Anlı'nın ortaya çıkardığı gerçek karşısında Hüseyin Kasnakçı ne yapacağını şaşırırken Kemal Büyükdeniz'in oğlu Yusuf'un heyecanlı tavırları dikkat çekti.
Müge Anlı, 19 Kasım Atv canlı yayınında, Hüseyin Kasnakçı'nın cinayet mahalline gidiş görüntüleri hakkında son dakika açıklamasında bulundu. Anlı, canlı yayında Hüseyin Kasnakçı'nın cinayet mahalline gidiş dakikalarını anbean paylaştı...
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Hüseyin Kasnakçı'nın cinayet mahalline gitme görüntülerin açıklayan Müge Anlı, "Hüseyin Bey, sizin cinayet mahalline gidiş görüntünüz yok ancak ben öğrendim ki başka bir yoldan da oraya gidiliyormuş, İlginç olan şu ki gidişiniz yok ama dönüşünüz 11.30'da görüntülenmiş. Daha sonra 12.00'da yeniden cinayet mahalline gidiyorsunuz üstelik bu kez yanınızda birisi daha var. Ve 14.00'da dönüyorsunuz. O gün cinayet bölgesine neden gittiniz? Tüm bunların yanında yeni bir gelişme daha yaşandı bunun altını çizmek istiyorum." dedi.