Müge Anlı'da son dakika gelişmesi! Canlı yayında eli ayağı birbirine dolandı... 'Yusuf tuttu ben de öldürdüm...'

Hüseyin Kasnakçı'nın cinayet mahalline gitme görüntülerin açıklayan Müge Anlı, "Hüseyin Bey, sizin cinayet mahalline gidiş görüntünüz yok ancak ben öğrendim ki başka bir yoldan da oraya gidiliyormuş, İlginç olan şu ki gidişiniz yok ama dönüşünüz 11.30'da görüntülenmiş. Daha sonra 12.00'da yeniden cinayet mahalline gidiyorsunuz üstelik bu kez yanınızda birisi daha var. Ve 14.00'da dönüyorsunuz. O gün cinayet bölgesine neden gittiniz? Tüm bunların yanında yeni bir gelişme daha yaşandı bunun altını çizmek istiyorum." dedi.