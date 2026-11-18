18 Kasım hava durumu: İstanbul'da lodos fırtınası bekleniyor
Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının düşüşe geçmesiyle birlikte yeni bir yağışlı sistem etkisini göstermeye hazırlanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre yurdun büyük bölümünde sağanak yağış beklenirken, Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor. İstanbul'da ise hızının saatte 85 kilometreye ulaşması beklenen lodos fırtınasına karşı AKOM ve Meteoroloji tarafından peş peşe uyarılar yapılırken, Meteoroloji Uzmanı Adil Tek konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel