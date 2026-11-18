Van Gölü'nde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Sarsıntı çevre illerden de hissedildi

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras için AK Parti kulisleri: Yeni yılda saflara katılabilir

Cemil Tugay'dan ilçe belediyeleri hamlesi iddiası: Üç ilçenin AK Parti'ye geçişi için görüşme yapıldı

Cemil Tugay'dan ilçe belediyeleri hamlesi iddiası: Üç ilçenin AK Parti'ye geçişi için görüşme yapıldı