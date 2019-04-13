Hercai 6. bölüm fragmanı izle: Miran Aslanbey'e ne olacak? 13.04.2019 00:24

Cuma akşamları izleyicileri ekran başına kilitleyen Hercai dizisinin yeni bölümünde ortalık iyice karıştı. Miran'ın Reyyan'ı konağa getirmesi konakta tansiyonu iyice yükseltti. Merakla beklenen Hercai 6. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte yeni bölümde yaşanacaklar...

Hercai dizisi heyecan dolu yeni bölümüyle cuma akşamı saat 20.00'de ATV ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Heyecan dolu bölümün ardından izleyiciler Hercai 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Miran'ın, Reyyan'ı konağa getirmesiyle Aslanbey ailesi şok oluyor. Konakta zor zamanlar geçiren Reyyan, mutluluğa ne zaman ulaşacak? Tüm Midyat'ın duyduğu bu olay karşısında Azize Aslanbey'in tepkisi ne olacak?

GÖNÜL, MİRAN'IN KARARINI NASIL KARŞILAYACAK?

Miran'a kavuşma hayaliyle yaşadıklarını sineye çeken Gönül, bu kadarını kaldırabilecek mi? Biricik kızını Miran'ın elinden kurtarmak isteyen Zehra Şadoğlu, Aslanbey konağını basıyor.

MİRAN VE ZEHRA ŞADOĞLU KARŞI KARŞIYA

Düğünden sonra yaşadığı acılarla iyice yıpranan anne, Miran ile karşı karşıya geliyor. Miran'a unutamayacağı bir tokat atan Zehra, kızını geri alabilecek mi?

YAREN'DEN BÜYÜK PLAN

Kaybettiği her şey için Reyyan'ı suçlayan Yaren, büyük planlar peşinde! Miran Aslanbey'e tehditler savuran Yaren nasıl bir yol izleyecek? Bu sefer de kaybetmek istemeyen Yaren'in hedefi kim?