Eskişehir Odunpazarı'nda gece saatlerinde yaşanan olayda, polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurmak istediği bir araç, kenti birbirine kattı. Atatürk Bulvarı üzerinde "dur" ikazına uymayan 26 KV 499 plakalı otomobilin sürücüsü, ekiplerden kaçmaya başladı.

Kovalamaca Prof. Dr. Nabi Avcı Bulvarı'nda son buldu

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri (Yunuslar), kaçan aracı takibe aldı. Uzun süren kovalamacanın ardından otomobil, Prof. Dr. Nabi Avcı Bulvarı üzerinde önü kesilerek durduruldu. Araçtan indirilen sürücü S.K.'nın yüksek miktarda alkollü olduğu ve polise direnç gösterdiği öğrenildi.

Alkolmetreyi reddedince cezalar katlandı

Polis ekiplerine zor anlar yaşatan sürücü, biber gazlı müdahale ile etkisiz hale getirildi. Alkolmetreyi üflemeyi reddeden S.K., işlemleri için hastaneye sevk edildi. Yapılan incelemeler ve ihlaller sonucunda sürücüye;

Polisin dur ikazına uymamak suçundan 200 bin TL,

Alkolmetreyi üflemeyi reddetmek suçundan 150 bin TL olmak üzere toplam 350 bin TL para cezası uygulandı.

Ehliyetine 5 yıl el konuldu, araç bağlandı

Rekor cezanın yanı sıra, şahsın sürücü belgesine 5 yıl 2 ay süreyle el konuldu. Alkollü sürücünün kullandığı otomobil ise trafik ekiplerince 60 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi.