Hercai 5. bölüm full izle - Hercai son bölüm tek parça izle! 15.04.2019 00:13

ATV ekranlarının sevilen dizisi Hercai heyecan dolu yeni bölümüyle cuma akşamı ekranlara geldi. Miran'ın Reyyan'ı konağı getirmesiyle Aslanbey ailesi şok oluyor. Hercai 5. bölüm izle seçeneği takvim.com.tr'de.

ATV ekranlarının kısa sürede sevilen dizisi Hercai yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Hercai'nin yeni bölümünde heyecan doruğa çıkıyor. Miran Aslanbey'in konağa Reyyan'ı getirmesi ailede büyük bir huzursuzluğa neden oluyor. Peki, heyecan dolu yeni bölümde neler yaşandı? İşte son bölüme dair detaylar...

HERCAİ 5. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Miran'ın, Reyyan'ı konağa getirmesiyle Aslanbey ailesi şok oluyor. Konakta zor zamanlar geçiren Reyyan, mutluluğa ne zaman ulaşacak? Tüm Midyat'ın duyduğu bu olay karşısında Azize Aslanbey' in tepkisi ne olacak?

GÖNÜL, MİRAN'IN KARARINI NASIL KARŞILAYACAK?

Miran'a kavuşma hayaliyle yaşadıklarını sineye çeken Gönül, bu kadarını kaldırabilecek mi? Biricik kızını Miran'ın elinden kurtarmak isteyen Zehra Şadoğlu, Aslanbey konağını basıyor.

MİRAN VE ZEHRA ŞADOĞLU KARŞI KARŞIYA

Düğünden sonra yaşadığı acılarla iyice yıpranan anne, Miran ile karşı karşıya geliyor. Miran' a unutamayacağı bir tokat atan Zehra, kızını geri alabilecek mi?

YAREN'DEN BÜYÜK PLAN

Kaybettiği her şey için Reyyan'ı suçlayan Yaren, büyük planlar peşinde! Miran Aslanbey'e tehditler savuran Yaren nasıl bir yol izleyecek? Bu sefer de kaybetmek istemeyen Yaren'in hedefi kim?