Canevim 2. yeni bölüm fragmanı yayında! 10.06.2019 00:01

ATV ekranlarında yeni dizisi Canevim ilk bölümüyle izleyicilerin dikkatini çekmişti. Heyecan dolu ilk bölümünün ardından izleyiciler Canevim 2. bölüm fragmanını bekliyordu. Canevim 2. bölüm fragmanı yayınlandı.

CANEVİM 1. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Haksever ailesi, hayatın tüm zorluklarına bir arada göğüs geren, birbirlerine sımsıkı bağlarla bağlı bir ailedir. Günnur ve Hamza, kızları; Ceylan, Müjgan ve Ayşe'nin iyiliği için canla başla çabalamakta, en karanlık anlarda bile birbirlerinin varlığına şükretmesini bilmektedirler.

ELVAN'IN DÖNÜŞÜ HER ŞEYİ DEĞİŞTİRECEK

Bu sımsıcak ailenin kaderini değiştiren en büyük kızları Elvan'ın eve dönüşü olur. Evin fedakar kızı Ceylan ise sözlüsü Ömer'i büyük bir aşkla sevmektedir.

CEYLAN, TAYLAN'LA KARŞILAŞIYOR

Ceylan güçlü ve varlıklı bir aile olan Tanbaylar'ın evinde çalışmaya başlar. İşteki ilk gününde Ceylan, takıntılı ve sıra dışı bir adam olan Taylan Tanbay'la pek de hoş olmayan bir karşılaşma yaşar.

CEYLAN İŞİ BIRAKIYOR

Taylan genç kızın damarına basınca, Ceylan kimsenin erişemediği bu adamı herkesin önünde küçük düşürür ve işi bırakır. Şimdi Taylan'ın kapatması gereken önemli bir hesap vardır!