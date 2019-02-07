Bir Zamanlar Çukurova 19. bölüm tek parça full izle | Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izle 07 Şubat 2019, Perşembe

Bir Zamanlar Çukurova dizisi son bölümünde izleyicisini ekranları başına kilitledi. Bir Zamanlar Çukurova 19. bölümde, Çukurova'da yer yerinden oynuyor! Sesler yükseliyor, sessiz kalanlar gerçekleri haykırıyor. Züleyha'nın Demir'e "Karısını elinden aldığın bir şoför parçasının, buraya, Çukurova'ya bey olmasını hazmedemiyorsun" cümlesi hangi felakete gebe? Kimsenin duymasını istemediği bu gerçeği, Züleyha'dan duyan Demir Yaman kime silah çekecek? Yılmaz'la Müjgan'ın yakınlaşması kimlerin canını yakıyor? "Başımı öne eğmem acım içime aksın diyedir. Acımın bütün çığlıklarını kalbimde sakladım ben" diyen Fekeli yıllardır kapalı kapılar ardında kalan gerçeği ortaya çıkarmak için harekete geçiyor. Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin son bölümü takvim.com.tr'den izleyebilirsiniz. İşte dizinin son bölümü...