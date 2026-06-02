“Hayal bize lüks biz umuda aşığız...” Altı Üstü İstanbul’dan ilk detaylar geldi!

Giriş Tarihi: 02 Haziran 2026 13:23

ATV'den Dev Yapım: "Altı Üstü İstanbul" İçin Geri Sayım Başladı

Başrollerini usta oyuncu İlker Aksum ve genç kuşağın başarılı isimlerinden Rahimcan Kapkap'ın paylaştığı, ATV ekranlarının merakla beklenen yeni dizisi "Altı Üstü İstanbul" izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. İstanbul'un parıltılı yüzünün ardındaki gerçekleri konuşmaya hazırlanan dizi, güçlü oyuncu kadrosu ve sarsıcı hikayesiyle şimdiden televizyon dünyasında büyük merak uyandırdı.

"Hayal Bize Lüks, Biz Umuda Aşığız"

Kenar mahallelerin derinliklerinde, hayatın zorlu şartlarına karşı omuz omuz durmaya çalışan Emir ve arkadaşlarının hikayesini odağına alan yapım, çarpıcı mottosuyla dikkat çekiyor:

Sıradan bir var olma mücadelesiyle başlayan serüven; karakterlerin güç, para ve kaçınılmaz ihanet sarmalının içine düşmesiyle amansız bir savaşa dönüşecek. Dostluğun, aidiyetin ve kaybetmenin sınırlarını zorlayacak senaryo, izleyiciyi adeta İstanbul'un arka sokaklarında gezdirecek.