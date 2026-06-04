5 Milyon TL'lik dev ödül için büyük düello! "Var Mısın Yok Musun" Bu akşam atv'de

Giriş Tarihi: 04 Haziran 2026 10:20 Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2026 10:23

"Var Mısın Yok Musun" Bu Akşam atv'de!

Ekranların büyük bir heyecanla takip edilen fenomen yarışma programı "Var Mısın Yok Musun", izleyiciyi yine ekran başına kilitlemeye geliyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelen 22 yarışmacının, kaderlerini belirleyecek olan kırmızı kutulara meydan okuyacağı nefes kesen yepyeni bölüm, bu akşam saat 20.00'de atv'de izleyici karşısına çıkıyor.

Tam 5 Milyon TL'lik Büyük Ödül!

Strateji ile şansın birbirine karışacağı, her kutu açılışında nefeslerin tutulacağı bu sezonda ödül miktarı tam anlamıyla göz kamaştırıyor. Yarışmacılar, 5 milyon TL'lik dev ödülü kazanmak ve hayallerine bir adım daha yaklaşmak adına tekliflere karşı amansız bir psikolojik savaş verecek.