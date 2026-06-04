CANLI YAYIN
Geri
Sultan Orhan’dan büyük savaş divanı: İmparatora karşı ilk saldırı planı belli oldu

Sultan Orhan’dan büyük savaş divanı: İmparatora karşı ilk saldırı planı belli oldu

Bizans imparatorunun sefere gemilerle çıkacağını ifade eden Sultan Orhan’ın topladığı görkemli savaş divanı, dizinin yayınlanan son bölümüne damga vurdu.

Sekiz bin kişilik dev orduya karşı strateji

Bizans imparatorunun hamlelerini büyük bir dikkatle ve yakından takip eden Sultan Orhan, beyleriyle bir araya gelerek yaklaşan büyük ve çetin savaş için yapılması gereken hayati hamleleri masaya yatırdı. Savaş divanında söz alan Alaeddin Bey'in, Konstantiniyye'den alınan son istihbarat raporlarını paylaşması divandaki tansiyonu yükseltti. Alaeddin Bey'in imparatorun sekiz bin asker topladığını belirtmesi, kapıdaki savaşın ne denli büyük ve tehlikeli olduğunu gözler önüne serdi.

Köprüler tuzaklanacak, ilerleyiş engellenecek

Bizans ordusunun kalabalık gücüne karşı askeri dehasını konuşturan Sultan Orhan, köprülerin tuzaklanması ve düşman birliklerinin ilerleyişinin erkenden engellenmesi üzerine kurduğu stratejisini beyleriyle paylaştı. İmparatorun bu büyük sefere kara yolunun yanı sıra gemilerle de çıkacağını ifade eden Orhan Gazi, harita üzerinde ilk saldırı planını tüm detaylarıyla anlattı. Konuşmasının sonunda beylerine kesin bir dille büyük savaş için derhal hazırlık emri verdi.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Televizyon

Bunlar da Var

Bursa'da vahşet: Oğlunun gözleri önünde karısını öldürdü!
Bursa'da vahşet: Oğlunun gözleri önünde karısını öldürdü!
Polat ailesine silahlı saldırı: Dilan Polat ''Yardım'' istedi! Koruma Can Polat vefat etti
Polat ailesine silahlı saldırı: Dilan Polat ''Yardım'' istedi! Koruma Can Polat vefat etti
Adana'da emekli polis oğlunu böyle öldürdü
Adana'da emekli polis oğlunu böyle öldürdü
Adana'da emekli polis oğlunu öldürdü
Adana'da emekli polis oğlunu öldürdü

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle