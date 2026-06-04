Sultan Orhan’dan büyük savaş divanı: İmparatora karşı ilk saldırı planı belli oldu

Giriş Tarihi: 04 Haziran 2026 01:17 Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2026 01:19

Sekiz bin kişilik dev orduya karşı strateji

Bizans imparatorunun hamlelerini büyük bir dikkatle ve yakından takip eden Sultan Orhan, beyleriyle bir araya gelerek yaklaşan büyük ve çetin savaş için yapılması gereken hayati hamleleri masaya yatırdı. Savaş divanında söz alan Alaeddin Bey'in, Konstantiniyye'den alınan son istihbarat raporlarını paylaşması divandaki tansiyonu yükseltti. Alaeddin Bey'in imparatorun sekiz bin asker topladığını belirtmesi, kapıdaki savaşın ne denli büyük ve tehlikeli olduğunu gözler önüne serdi.

Köprüler tuzaklanacak, ilerleyiş engellenecek

Bizans ordusunun kalabalık gücüne karşı askeri dehasını konuşturan Sultan Orhan, köprülerin tuzaklanması ve düşman birliklerinin ilerleyişinin erkenden engellenmesi üzerine kurduğu stratejisini beyleriyle paylaştı. İmparatorun bu büyük sefere kara yolunun yanı sıra gemilerle de çıkacağını ifade eden Orhan Gazi, harita üzerinde ilk saldırı planını tüm detaylarıyla anlattı. Konuşmasının sonunda beylerine kesin bir dille büyük savaş için derhal hazırlık emri verdi.