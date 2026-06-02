Sultan Orhan şehitlerinin intikamı için kılıç kuşanıyor | 25. Bölüm Fragmanı

Giriş Tarihi: 02 Haziran 2026 13:14 Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2026 13:16

Sarayda Savaş, Cephede İntikam: Sultan Orhan'dan Dev İznik ve İzmit Hamlesi!

Ekranların sevilen tarihi dizisinde bu hafta heyecan ve gerilim zirve yapıyor. Yeni imparatorun tehlikeli hamlelerine karşı kendi oyununu kuran Sultan Orhan, gözünü karartarak İznik ve İzmit'i hedef alıyor. Şahinşah'ın sinsi baskınıyla şehit düşen askerlerinin acısıyla sarsılan ve intikam andı içen Sultan Orhan'ın Kızılcatepe stratejisi, Osmanlı için yeni bir dönüm noktasının kapısını aralayacak.

Saray Koridorlarında "Hanımların Savaşı" Başladı

Cephede kılıçlar çekilirken, saray duvarları arasında da geri dönülmez bir savaş patlak veriyor. Asporça ve Nilüfer Hatun arasında "Evrenos ve çocuk" meselesi yüzünden başlayan gerilim, güç mücadelesine dönüşüyor. Sultan Orhan'la yüzleşmesinden cesaret alan Asporça'nın tavizsiz çıkışları ve Nilüfer Hatun'a meydan okuması, saraydaki tüm dengeleri altüst etmeye yetiyor. Olayların odağındaki Dursun Bey ise abisi Demirhan'ın karşısına dikilerek kardeş kavgasında kartların yeniden dağıtılmasına yol açıyor.